Yritysluettelo
Solarisbank
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

  • Berlin Metropolitan Region

Solarisbank Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Berlin Metropolitan Region

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Berlin Metropolitan Region Solarisbank:ssa on yhteensä €83.5K per year. Katso Solarisbank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Yhteensä vuodessa
€83.5K
Taso
Triangle 1
Peruspalkka
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
15 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Solarisbank?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Backend-ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Solarisbank in Berlin Metropolitan Region on vuosittainen kokonaiskorvaus €118,233. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Solarisbank Ohjelmistosuunnittelija roolille in Berlin Metropolitan Region ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €79,948.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Solarisbank ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Wolters Kluwer
  • AffiniPay
  • StashAway
  • Avaloq
  • Fenergo
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit