SOFTSWISS
SOFTSWISS Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Poland SOFTSWISS:ssa on yhteensä PLN 183K per year. Katso SOFTSWISS:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
SOFTSWISS
Frontend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Yhteensä vuodessa
PLN 183K
Taso
L3
Peruspalkka
PLN 183K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä SOFTSWISS?
+PLN 214K
+PLN 328K
+PLN 73.7K
+PLN 129K
+PLN 81.1K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä SOFTSWISS in Poland on vuosittainen kokonaiskorvaus PLN 283,937. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SOFTSWISS Ohjelmistosuunnittelija roolille in Poland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PLN 176,976.

