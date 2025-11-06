Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Ukraine SoftServe:ssa vaihtelee UAH 420K per year L1 -tasolta UAH 2.74M per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Ukraine on yhteensä UAH 2.13M. Katso SoftServe:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
UAH 420K
UAH 420K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.35M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike