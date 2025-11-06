Yritysluettelo
SoftServe
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

  • Ukraine

SoftServe Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Ukraine

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Ukraine SoftServe:ssa vaihtelee UAH 420K per year L1 -tasolta UAH 2.74M per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Ukraine on yhteensä UAH 2.13M. Katso SoftServe:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
(Lähtötaso)
UAH 420K
UAH 420K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.35M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Näytä 1 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
Block logo
+UAH 2.42M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 836K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 920K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä SoftServe?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

DevOps-insinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä SoftServe in Ukraine on vuosittainen kokonaiskorvaus UAH 3,511,452. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SoftServe Ohjelmistosuunnittelija roolille in Ukraine ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on UAH 2,131,953.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle SoftServe ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit