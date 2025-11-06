Yritysluettelo
SoftServe
  Lviv Metropolitan Area

SoftServe Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Lviv Metropolitan Area

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Lviv Metropolitan Area SoftServe:ssa vaihtelee UAH 552K per year L1 -tasolta UAH 2.15M per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Lviv Metropolitan Area on yhteensä UAH 2.01M. Katso SoftServe:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
(Lähtötaso)
UAH 552K
UAH 552K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.19M
UAH 585.2
UAH 0
L3
UAH 2.55M
UAH 2.55M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.15M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä SoftServe?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä SoftServe in Lviv Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus UAH 3,135,225. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SoftServe Ohjelmistosuunnittelija roolille in Lviv Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on UAH 2,006,544.

Muut resurssit