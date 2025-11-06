Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Lviv Metropolitan Area SoftServe:ssa vaihtelee UAH 552K per year L1 -tasolta UAH 2.15M per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Lviv Metropolitan Area on yhteensä UAH 2.01M. Katso SoftServe:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
UAH 552K
UAH 552K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.19M
UAH 585.2
UAH 0
L3
UAH 2.55M
UAH 2.55M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.15M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike