SoftServe Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Krakow Metropolitan Area

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Krakow Metropolitan Area SoftServe:ssa vaihtelee PLN 191K per year L2 -tasolta PLN 309K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Krakow Metropolitan Area on yhteensä PLN 246K. Katso SoftServe:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
(Lähtötaso)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Näytä 1 Lisää tasoja
Uusimmat palkkailmoitukset
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä SoftServe?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä SoftServe in Krakow Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus PLN 341,010. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SoftServe Ohjelmistosuunnittelija roolille in Krakow Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PLN 246,059.

