Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Krakow Metropolitan Area SoftServe:ssa vaihtelee PLN 191K per year L2 -tasolta PLN 309K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Krakow Metropolitan Area on yhteensä PLN 246K. Katso SoftServe:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
