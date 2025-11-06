Yritysluettelo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

  • Bulgaria

SoftServe Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Bulgaria

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Bulgaria SoftServe:ssa vaihtelee BGN 59.3K per year L2 -tasolta BGN 61.9K per year L3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Bulgaria on yhteensä BGN 57.8K.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
(Lähtötaso)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä SoftServe?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

DevOps-insinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä SoftServe in Bulgaria on vuosittainen kokonaiskorvaus BGN 129,178. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SoftServe Ohjelmistosuunnittelija roolille in Bulgaria ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on BGN 61,776.

Muut resurssit