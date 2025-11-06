Yritysluettelo

SoftBank Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area SoftBank:ssa on yhteensä $181K per year. Katso SoftBank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
SoftBank
Research Engineer
Palo Alto, CA
Yhteensä vuodessa
$181K
Taso
L3
Peruspalkka
$156K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25K
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä SoftBank?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä SoftBank in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $225,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SoftBank Ohjelmistosuunnittelija roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $156,000.

