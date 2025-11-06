Yritysluettelo
SoftBank Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Tokyo Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Greater Tokyo Area SoftBank:ssa on yhteensä ¥5.89M per year. Katso SoftBank:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Yhteensä vuodessa
¥5.89M
Taso
L3
Peruspalkka
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥2.54M
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä SoftBank?
Block logo
+¥8.64M
Robinhood logo
+¥13.25M
Stripe logo
+¥2.98M
Datadog logo
+¥5.21M
Verily logo
+¥3.28M
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Vie tiedot
Harjoittelupalkat

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä SoftBank in Greater Tokyo Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ¥14,567,298. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SoftBank Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Tokyo Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ¥3,573,168.

