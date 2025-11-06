Yritysluettelo
Soft Robotics
Soft Robotics Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Boston Area

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Greater Boston Area Soft Robotics:ssa on yhteensä $195K per year. Katso Soft Robotics:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Soft Robotics
Senior Principal Software Engineer
Bedford, MA
Yhteensä vuodessa
$195K
Taso
-
Peruspalkka
$182K
Stock (/yr)
$13K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
15 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Soft Robotics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Soft Robotics in Greater Boston Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $280,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Soft Robotics Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Boston Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $182,000.

