Socure
  • Palkat
  • Datatieteilijä

  • Kaikki Datatieteilijä -palkat

  • New York City Area

Socure Datatieteilijä Palkat sijainnissa New York City Area

Datatieteilijä mediaanikorvaus in New York City Area Socure:ssa on yhteensä $210K per year. Katso Socure:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Socure
Data Scientist
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$210K
Taso
Lead Data Scientist
Peruspalkka
$210K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Socure?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Socure-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Socure in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $218,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Socure Datatieteilijä roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $160,000.

Muut resurssit