Ohjelmistosuunnittelija korvaus in India Societe Generale:ssa vaihtelee ₹1.69M per year L1 -tasolta ₹2.69M per year L7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹1.96M. Katso Societe Generale:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike