Societe Generale
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

Societe Generale Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in India Societe Generale:ssa vaihtelee ₹1.69M per year L1 -tasolta ₹2.69M per year L7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹1.96M. Katso Societe Generale:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
(Lähtötaso)
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Societe Generale?

Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Societe Generale in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,661,308. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Societe Generale Ohjelmistosuunnittelija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,965,767.

