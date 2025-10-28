Talousanalyytikko korvaus in United States Societe Generale:ssa on yhteensä $250K per year L2 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $250K. Katso Societe Generale:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$250K
$250K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
