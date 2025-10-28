Datatieteilijä korvaus in France Societe Generale:ssa vaihtelee €41.4K per year L1 -tasolta €31.2K per year L3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in France on yhteensä €44.6K. Katso Societe Generale:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
€41.4K
€38.6K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.2K
€29.5K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
