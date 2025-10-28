Yritysluettelo
Liiketoiminta-analyytikko korvaus in India Societe Generale:ssa on yhteensä ₹2.68M per year L3 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹1.8M. Katso Societe Generale:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.68M
₹2.42M
₹0
₹254K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Näytä 3 Lisää tasoja
LisääLisää korvausLisää korvaus

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Societe Generale in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,555,332. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Societe Generale Liiketoiminta-analyytikko roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,795,167.

