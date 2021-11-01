Societe Generale Palkat

Yrityshakemisto
Societe Generale:n palkkaväli vaihtelee $19,391:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $250,000:aan Talousanalyytikko :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Societe Generale. Viimeksi päivitetty: 8/25/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
L1 $19.4K
L2 $26.1K
L3 $25.8K
L4 $27.6K
L5 $31.8K
L6 $42.2K
L7 $31.2K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Datatieteilijä
Median $27.1K
Tuotevastaava
L4 $56.8K
L5 $53K

Liiketoiminta-analyytikko
Median $20.7K
Tuotesuunnittelija
Median $56.6K

Käyttökokemuksen suunnittelija

Talousanalyytikko
Median $250K
Projektipäällikkö
Median $82.4K
Dataanalyytikko
$65.6K
Tietotekniikan asiantuntija
$149K
Investointipankkiiri
$28.1K
Lakiasiat
$189K
Liikkeenjohdon konsultti
$56.4K
Ohjelmajohtaja
$240K
Tietoturva-analyytikko
$76.4K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$197K
Ratkaisuarkkitehti
$121K
Tekninen ohjelmajohtaja
$69.3K
Tekninen kirjoittaja
$40.3K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

O cargo mais bem pago reportado na Societe Generale é Talousanalyytikko com uma remuneração total anual de $250,000. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Societe Generale é $56,388.

