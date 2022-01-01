Yritysluettelo
Snowflake
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Snowflake Palkat

Snowflake:n palkka vaihtelee $37,476 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $979,200 Datatieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Snowflake. Viimeksi päivitetty: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä

Tuotanto-ohjelmistokehittäjä

Myynti
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Myynnin kehittämisedustaja

Asiakasvastaava

Ratkaisuarkkitehti
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Data-arkkitehti

Pilviturvallisuusarkkitehti

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 39
54 39
Tuotepäällikkö
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Ohjelmistokehityspäällikkö
M3 $616K
M4 $769K
Myynti-insinööri
IC3 $303K
IC4 $297K
Tekninen ohjelmapäällikkö
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Datatieteilijä
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Tuotesuunnittelija
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX-suunnittelija

Talousanalyytikko
Median $118K
Henkilöstöhallinto
Median $185K
Rekrytoija
Median $170K

Kandidaatinhankija

Kirjanpitäjä
Median $226K

Tekninen kirjanpitäjä

Liiketoiminta-analyytikko
Median $155K
Tietoteknologi (IT)
Median $256K
Lakiasiat
Median $210K
Projektipäällikkö
Median $300K
Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $105K
Ohjelmapäällikkö
Median $240K
Liiketoimintaoperaatiot
$370K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$784K
Liiketoiminnan kehittäminen
$289K
Asiakaspalvelu
$37.5K
Data-analyytikko
$210K
Datatieteen päällikkö
$979K
Graafinen suunnittelija
$623K
Markkinointi
$174K
Markkinointioperaatiot
$121K
Henkilöstöoperaatiot
$194K
Tuottooperaatiot
$480K
Tekninen asiakkuuspäällikkö
$134K
Tekninen kirjoittaja
$303K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Snowflake-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Snowflake-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Snowflake-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Snowflake on Datatieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $979,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Snowflake ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $290,692.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Snowflake ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Broadcom
  • Confluent
  • Inphi
  • The Hackett Group
  • Celerity
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit