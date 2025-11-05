Yritysluettelo
Snap
  • United Kingdom

Snap Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa United Kingdom

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United Kingdom Snap:ssa vaihtelee £96.5K per year L3 -tasolta £251K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United Kingdom on yhteensä £188K. Katso Snap:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
Software Engineer(Lähtötaso)
£96.5K
£72.5K
£20.8K
£3.2K
L4
£177K
£100K
£76.3K
£743.8
L5
£251K
£128K
£123K
£0
L6
Staff Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

100%

V 1

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (8.33% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (2.77% kuukausittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (2.77% kuukausittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (2.77% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

V 1

33%

V 2

13%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 54% ansaitsee 1st-V (4.50% kuukausittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (2.75% kuukausittain)

  • 13% ansaitsee 3rd-V (1.08% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Snap in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £282,723. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Snap Ohjelmistosuunnittelija roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £189,272.

