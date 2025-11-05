Yritysluettelo
Snap Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa New York City Area

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in New York City Area Snap:ssa vaihtelee $202K per year L3 -tasolta $625K per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in New York City Area on yhteensä $368K. Katso Snap:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
Software Engineer(Lähtötaso)
$202K
$143K
$57.6K
$1.5K
L4
$397K
$201K
$196K
$357
L5
$551K
$241K
$294K
$16K
L6
Staff Software Engineer
$625K
$230K
$375K
$20K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

100%

V 1

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (8.33% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (2.77% kuukausittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (2.77% kuukausittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (2.77% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

V 1

33%

V 2

13%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 54% ansaitsee 1st-V (4.50% kuukausittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (2.75% kuukausittain)

  • 13% ansaitsee 3rd-V (1.08% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Snap in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $625,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Snap Ohjelmistosuunnittelija roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $363,500.

