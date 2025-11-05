Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater Los Angeles Area Snap:ssa vaihtelee $199K per year L3 -tasolta $816K per year L7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Los Angeles Area on yhteensä $373K. Katso Snap:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
$199K
$143K
$55K
$1K
L4
$377K
$189K
$187K
$0
L5
$554K
$254K
$300K
$0
L6
$653K
$261K
$384K
$8.2K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
V 1
Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:
100% ansaitsee 1st-V (8.33% kuukausittain)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.3%
V 3
Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (2.77% kuukausittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (2.77% kuukausittain)
33.3% ansaitsee 3rd-V (2.77% kuukausittain)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
V 1
33%
V 2
13%
V 3
Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
54% ansaitsee 1st-V (4.50% kuukausittain)
33% ansaitsee 2nd-V (2.75% kuukausittain)
13% ansaitsee 3rd-V (1.08% kuukausittain)
Monthly vesting, no 1 year cliff
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike