  • Palkat
  • Myynti

  • Kaikki Myynti -palkat

  • Greater Los Angeles Area

Snap Myynti Palkat sijainnissa Greater Los Angeles Area

Myynti mediaanikorvaus in Greater Los Angeles Area Snap:ssa on yhteensä $235K per year. Katso Snap:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Snap
Lead
Santa Monica, CA
Yhteensä vuodessa
$205K
Taso
L5
Peruspalkka
$165K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
6 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ansaintaaikataulu

100%

V 1

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (8.33% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (2.77% kuukausittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (2.77% kuukausittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (2.77% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

V 1

33%

V 2

13%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 54% ansaitsee 1st-V (4.50% kuukausittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (2.75% kuukausittain)

  • 13% ansaitsee 3rd-V (1.08% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Sisältyvät nimikkeet

Asiakasvastaava

Asiakaspäällikkö

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä Snap in Greater Los Angeles Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $255,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Snap Myynti roolille in Greater Los Angeles Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $145,000.

