Snap Data-analyytikko Palkat sijainnissa Greater Los Angeles Area

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Greater Los Angeles Area Snap:ssa vaihtelee $130K ja $190K per year välillä. Katso Snap:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$150K - $171K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$130K$150K$171K$190K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

100%

V 1

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 1 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 100% ansaitsee 1st-V (8.33% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (2.77% kuukausittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (2.77% kuukausittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (2.77% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

V 1

33%

V 2

13%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Snap-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 54% ansaitsee 1st-V (4.50% kuukausittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (2.75% kuukausittain)

  • 13% ansaitsee 3rd-V (1.08% kuukausittain)

Monthly vesting, no 1 year cliff



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Snap in Greater Los Angeles Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $189,980. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Snap Data-analyytikko roolille in Greater Los Angeles Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $130,410.

