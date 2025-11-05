Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Pittsburgh Area Smith+Nephew:ssa on yhteensä $126K per year Software Engineer 2 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Pittsburgh Area on yhteensä $125K. Katso Smith+Nephew:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
