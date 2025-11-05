Yritysluettelo
SmartThings
SmartThings Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Minneapolis-St. Paul Area

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Minneapolis-St. Paul Area SmartThings:ssa vaihtelee $109K per year Software Engineer -tasolta $192K per year Staff Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Minneapolis-St. Paul Area on yhteensä $151K. Katso SmartThings:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer
(Lähtötaso)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Harjoittelupalkat

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä SmartThings?

Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $245,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SmartThings Ohjelmistosuunnittelija roolille in Minneapolis-St. Paul Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $150,000.

