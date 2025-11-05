Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Edinburgh Metro Area Smartsheet:ssa vaihtelee £70K per year SE II -tasolta £160K per year Senior SE II -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Edinburgh Metro Area on yhteensä £177K. Katso Smartsheet:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
SE II
£70K
£48.1K
£17.1K
£4.9K
Senior SE I
£113K
£79.2K
£26.4K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.2K
£73K
£6.2K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Smartsheet-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
33%
V 1
33%
V 2
34%
V 3
Smartsheet-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (8.25% neljännesvuosittain)
34% ansaitsee 3rd-V (8.50% neljännesvuosittain)
Sisältyvät nimikkeet