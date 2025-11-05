Yritysluettelo
Smartsheet
Smartsheet Markkinointi Palkat sijainnissa Greater Seattle Area

Markkinointi mediaanikorvaus in Greater Seattle Area Smartsheet:ssa on yhteensä $180K per year. Katso Smartsheet:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Smartsheet
Marketing Director
Bellevue, WA
Yhteensä vuodessa
$180K
Taso
9
Peruspalkka
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Smartsheet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Smartsheet-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

33%

V 1

33%

V 2

34%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Smartsheet-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (8.25% neljännesvuosittain)

  • 34% ansaitsee 3rd-V (8.50% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointi roolille yrityksessä Smartsheet in Greater Seattle Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $358,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Smartsheet Markkinointi roolille in Greater Seattle Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $187,500.

