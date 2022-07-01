SmartRecruiters Palkat

Yrityshakemisto
SmartRecruiters:n palkkaväli vaihtelee $42,339:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $118,854:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä SmartRecruiters. Viimeksi päivitetty: 8/18/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $42.3K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $119K
Datatieteilijä
$64.8K

Tuotesuunnittelija
$53K
Tuotesuunnittelun päällikkö
$103K
Tuotevastaava
$94.9K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli SmartRecruiters:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö vuotuisella kokonaiskorvauksella $118,854. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
SmartRecruiters:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $79,860.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja SmartRecruiters:lle

