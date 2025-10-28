Laitteistoinsinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Sleep Number:ssa vaihtelee $60.8K ja $86.3K per year välillä. Katso Sleep Number:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
33%
V 1
33%
V 2
33%
V 3
Sleep Number-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)
33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)