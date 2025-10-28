Yritysluettelo
Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Sleep Number:ssa vaihtelee $161K ja $229K per year välillä. Katso Sleep Number:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$184K - $216K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$161K$184K$216K$229K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Sleep Number-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Sleep Number in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $229,320. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sleep Number Data-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $160,720.

