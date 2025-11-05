Yritysluettelo
Slalom Build
Slalom Build Ratkaisuarkkitehti Palkat sijainnissa Greater Chicago Area

Ratkaisuarkkitehti mediaanikorvaus in Greater Chicago Area Slalom Build:ssa on yhteensä $147K per year. Katso Slalom Build:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
Yhteensä vuodessa
$147K
Taso
L4
Peruspalkka
$134K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$13K
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Slalom Build?
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Slalom Build in Greater Chicago Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $189,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Slalom Build Ratkaisuarkkitehti roolille in Greater Chicago Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $160,000.

