Slalom Build Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Toronto Area

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater Toronto Area Slalom Build:ssa vaihtelee CA$99K per year Engineer -tasolta CA$129K per year Senior Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Toronto Area on yhteensä CA$108K. Katso Slalom Build:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Engineer
(Lähtötaso)
CA$99K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Näytä 4 Lisää tasoja
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Slalom Build?

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Data-insinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Slalom Build in Greater Toronto Area on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$128,726. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Slalom Build Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Toronto Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$104,221.

