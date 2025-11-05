Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater Toronto Area Slalom Build:ssa vaihtelee CA$99K per year Engineer -tasolta CA$129K per year Senior Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Toronto Area on yhteensä CA$108K. Katso Slalom Build:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Engineer
CA$99K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
