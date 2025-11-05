Yritysluettelo
Skydio
Skydio Tuotepäällikkö Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area Skydio:ssa on yhteensä $170K per year. Katso Skydio:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Skydio
Product Manager
San Francisco, CA
Yhteensä vuodessa
$170K
Taso
L4
Peruspalkka
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Skydio?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Skydio-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Skydio in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $339,213. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Skydio Tuotepäällikkö roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $175,000.

