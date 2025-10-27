Yritysluettelo
Skai
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

Skai Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Israel Skai:ssa on yhteensä ₪334K per year. Katso Skai:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Yhteensä vuodessa
₪334K
Taso
L3
Peruspalkka
₪334K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Skai?
Block logo
+₪200K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.8K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.7K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Skai in Israel on vuosittainen kokonaiskorvaus ₪509,197. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Skai Ohjelmistosuunnittelija roolille in Israel ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₪380,236.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Skai ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Intuit
  • SoFi
  • Uber
  • Apple
  • Coinbase
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit