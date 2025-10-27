Yritysluettelo
SIX Kyberturvallisuusanalyytikko Palkat

Kyberturvallisuusanalyytikko mediaanikorvaus SIX:ssa on yhteensä CHF 85.2K per year. Katso SIX:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Yhteensä vuodessa
CHF 85.2K
Taso
hidden
Peruspalkka
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 4.3K
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä SIX?
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kyberturvallisuusanalyytikko roolille yrityksessä SIX on vuosittainen kokonaiskorvaus CHF 136,143. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SIX Kyberturvallisuusanalyytikko roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CHF 85,193.

