
Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in Switzerland SIX:ssa on yhteensä CHF 116K per year. Katso SIX:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
SIX
Senior Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Yhteensä vuodessa
CHF 116K
Taso
5
Peruspalkka
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 8.9K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä SIX?
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä SIX in Switzerland on vuosittainen kokonaiskorvaus CHF 124,699. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SIX Tuotepäällikkö roolille in Switzerland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CHF 119,935.

