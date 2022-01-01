Yrityshakemisto
Sinch
Sinch Palkat

Sinch:n palkkaväli vaihtelee $6,466:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Projektipäällikkö :lle alaosassa $138,375:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Sinch. Viimeksi päivitetty: 8/25/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $138K
Tuotesuunnittelija
Median $52.4K

Käyttökokemuksen suunnittelija

Asiakaspalvelu
$8.3K

Datatieteilijä
$114K
Tuotevastaava
$59.2K
Projektipäällikkö
$6.5K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$83.6K
Ratkaisuarkkitehti
$97.5K
Tekninen ohjelmajohtaja
$55.8K
Tekninen kirjoittaja
$113K
UKK

Kõrgeima palgaga roll Sinch on Ohjelmistoinsinööri aastase kogukompensatsiooniga $138,375.
Sinch mediaan aastane kogukompensatsioon on $71,396.

