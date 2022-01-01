Yritysluettelo
Similarweb
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Similarweb Palkat

Similarweb:n palkka vaihtelee $65,553 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $204,000 Liikkeenjohdon konsultti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Similarweb. Viimeksi päivitetty: 9/2/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $111K

Data-insinööri

Data-asiantuntija
Median $112K
Tuotepäällikkö
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Data-analyytikko
Median $65.6K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $133K
Liiketoiminta-analyytikko
$76.1K
Graafinen suunnittelija
$96K
Liikkeenjohdon konsultti
$204K
Markkinointi
$77K
Tuotesuunnittelija
$201K
Myynti
$96.1K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Similarweb on Liikkeenjohdon konsultti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $204,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Similarweb ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $100,412.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Similarweb ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • BoxBoat Technologies
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Veritas Technologies
  • Clever
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit