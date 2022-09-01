Yritysluettelo
SilverSun Technologies
SilverSun Technologies Palkat

SilverSun Technologies:n palkka vaihtelee $65,557 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $72,617 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä SilverSun Technologies. Viimeksi päivitetty: 9/2/2025

$160K

Data-asiantuntija
$67.2K
Ohjelmistoinsinööri
$65.6K
Ratkaisuarkkitehti
$72.6K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä SilverSun Technologies on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $72,617. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SilverSun Technologies ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $67,204.

