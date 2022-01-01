Yrityshakemisto
Silicon Labs
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Silicon Labs Palkat

Silicon Labs:n palkkaväli vaihtelee $50,868:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle alaosassa $301,500:aan Tekninen ohjelmajohtaja :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Silicon Labs. Viimeksi päivitetty: 8/25/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $135K
Laitteistoinsinööri
Median $150K

ASIC-insinööri

Liiketoiminnan kehittäminen
$194K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Tietotekniikan asiantuntija
$94.5K
Tuotesuunnittelija
$89.7K
Tuotevastaava
$146K
Projektipäällikkö
$221K
Myynti
$102K
Tietoturva-analyytikko
$165K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$50.9K
Tekninen ohjelmajohtaja
$302K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


Omistusoikeuden aikataulu

33%

VUOSI 1

33%

VUOSI 2

33%

VUOSI 3

Osakelaji
RSU

Silicon Labs:ssa RSUs on 3-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 33% kertyvät 1st-VUOSI (33.00% vuosittain)

  • 33% kertyvät 2nd-VUOSI (33.00% vuosittain)

  • 33% kertyvät 3rd-VUOSI (33.00% vuosittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraohjeita ja lisää.

Vieraile Nyt!

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Silicon Labs:ssa on Tekninen ohjelmajohtaja at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $301,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Silicon Labs:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $145,725.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Silicon Labs:lle

Liittyvät yritykset

  • Western Digital
  • Seagate
  • Lattice Semiconductor
  • Visa
  • NetApp
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit