Sigma Software Palkat

Sigma Software:n palkkaväli vaihtelee $8,358:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Rekrytoija :lle alaosassa $89,550:aan Rakennusinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Sigma Software. Viimeksi päivitetty: 8/22/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $79.9K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Rakennusinsinööri
$89.6K
Tuotevastaava
$72.4K

Rekrytoija
$8.4K
Ratkaisuarkkitehti
$62.4K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Sigma Software:ssa on Rakennusinsinööri at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $89,550. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Sigma Software:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $72,360.

Muut resurssit