Sight Machine
Sight Machine Palkat

Sight Machine:n palkkaväli vaihtelee $137,685:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ratkaisuarkkitehti :lle alaosassa $205,800:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Sight Machine. Viimeksi päivitetty: 8/22/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
$184K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$206K
Ratkaisuarkkitehti
$138K

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Sight Machine:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $205,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Sight Machine:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $183,600.

