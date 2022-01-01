SiFive Palkat

Yrityshakemisto
SiFive:n palkkaväli vaihtelee $61,777:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $198,990:aan Sähkötekniikan insinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä SiFive. Viimeksi päivitetty: 8/22/2025

$160K

Laitteistoinsinööri
Median $79K
Ohjelmistoinsinööri
Median $61.8K
Sähkötekniikan insinööri
$199K

Tekninen kirjoittaja
$92.5K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
Options

SiFive:ssa Options on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkeimmin palkattu rooli SiFive:ssa on Sähkötekniikan insinööri at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $198,990. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
SiFive:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $85,747.

