Shopee Palkat

Shopee:n palkka vaihtelee $13,594 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoimintakehitys -tehtävässä alemman pään mukaan $231,746 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Shopee. Viimeksi päivitetty: 9/19/2025
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Shopee-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
