Yritysluettelo
Shopee
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Shopee Palkat

Shopee:n palkka vaihtelee $13,594 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoimintakehitys -tehtävässä alemman pään mukaan $231,746 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Shopee. Viimeksi päivitetty: 9/19/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend-ohjelmistoinsinööri

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Sivustoluotettavuusinsinööri

AI-insinööri

Tuotepäällikkö
Median $74.9K
Data-analyytikko
Median $57K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Liiketoiminta-analyytikko
Median $75.8K
Liiketoimintakehitys
Median $13.6K
Data-asiantuntija
Median $91.2K
Tuotesuunnittelija
Median $49.1K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $74.8K

Tekninen projektijohtaja

Henkilöstöhallinto
Median $54.8K
Talousanalyytikko
Median $60K
Markkinointi
Median $44.5K
Projektipäällikkö
Median $38.7K
Rekrytoija
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Kirjanpitäjä
$49.8K
Liiketoimintaoperaatiot
$46.9K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$44.7K
Geologian insinööri
$174K
Graafinen suunnittelija
$71.2K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$44.2K
Juridiikka
$98K
Myynti
$41.3K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$225K
UX-tutkija
$102K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Shopee-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Shopee είναι Ohjelmistoinsinööri at the Senior Expert Software Engineer level με ετήσια συνολική αμοιβή $231,746. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Shopee είναι $70,340.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Shopee ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Latham & Watkins
  • Virgin
  • Fresenius
  • Vanguard
  • Northwestern Mutual
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit