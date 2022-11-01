Yritysluettelo
ShopBack
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

ShopBack Palkat

ShopBack:n palkka vaihtelee $15,900 kokonaiskorvauksena vuodessa UX-tutkija -tehtävässä alemman pään mukaan $388,746 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ShopBack. Viimeksi päivitetty: 9/19/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $54.4K
Tuotepäällikkö
Median $120K
Liiketoiminta-analyytikko
$44.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Liiketoimintakehitys
$50.7K
Markkinointi
$49K
Tuotesuunnittelija
$74.4K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$389K
UX-tutkija
$15.9K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

5%

V 1

25%

V 2

70%

V 3

ShopBack-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 5% ansaitsee 1st-V (5.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 70% ansaitsee 3rd-V (70.00% vuosittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ShopBack on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $388,746. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ShopBack ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $52,503.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle ShopBack ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Square
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Google
  • Apple
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit