SHL Palkat

SHL:n palkka vaihtelee $17,555 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $248,750 Markkinointi -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä SHL. Viimeksi päivitetty: 9/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $17.6K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $60.7K
Markkinointi
$249K

Tuotepäällikkö
$47.7K
Myynti
$42.3K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä SHL on Markkinointi at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $248,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä SHL ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $47,739.

