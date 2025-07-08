Yritysluettelo
Shipwire, a CEVA Logistics Company
Shipwire, a CEVA Logistics Company Palkat

Shipwire, a CEVA Logistics Company:n mediaaripalkka on $223,875 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Shipwire, a CEVA Logistics Company. Viimeksi päivitetty: 11/30/2025

Ohjelmistokehityspäällikkö
$224K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Shipwire, a CEVA Logistics Company on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $223,875. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Shipwire, a CEVA Logistics Company ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $223,875.

