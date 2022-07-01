Yritysluettelo
Shipwell
Shipwell Palkat

Shipwell:n palkka vaihtelee $96,900 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $201,000 Data-tieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Shipwell. Viimeksi päivitetty: 9/18/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $115K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Asiakasmenestys
$102K
Data-tieteen päällikkö
$201K

Tuotesuunnittelija
$96.9K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$161K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Shipwell on Data-tieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $201,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Shipwell ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $115,000.

