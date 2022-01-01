Yritysluettelo
Shipsy
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Shipsy Palkat

Shipsy:n palkka vaihtelee $16,858 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $24,178 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Shipsy. Viimeksi päivitetty: 9/18/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $24.2K
Asiakaspalvelu
$16.9K
Tuotepäällikkö
$22.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Shipsy on Ohjelmistoinsinööri aastase kogutasuga $24,178. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Shipsy keskmine aastane kogutasu on $22,163.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Shipsy ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Razorpay
  • ClearTax
  • Tata Elxsi
  • SLK
  • People Tech Group
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit