Yritysluettelo
Shiprocket
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Shiprocket Palkat

Shiprocket:n palkka vaihtelee $6,676 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $65,083 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Shiprocket. Viimeksi päivitetty: 9/18/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $21K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $29.9K
Henkilöstöhallinto
$45.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Tuotesuunnittelija
$6.7K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$65.1K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

The highest paying role reported at Shiprocket is Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $65,083. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shiprocket is $29,859.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Shiprocket ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Databricks
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Netflix
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit