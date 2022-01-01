Yritysluettelo
ShipBob
ShipBob Palkat

ShipBob:n palkka vaihtelee $24,430 kokonaiskorvauksena vuodessa Datatieteilijä -tehtävässä alemman pään mukaan $215,321 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

Ohjelmistosuunnittelija
Median $171K
Liiketoiminta-analyytikko
$142K
Datatieteilijä
$24.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Tuotesuunnittelija
$149K
Tuotepäällikkö
Median $115K
Projektipäällikkö
$59.2K
Myynti
$214K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$193K
Ratkaisuarkkitehti
$215K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ShipBob on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $215,321. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ShipBob ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $149,250.

