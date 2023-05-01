Shift Paradigm Palkat

Shift Paradigm:n mediaaripalkka on $185,070 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Shift Paradigm . Viimeksi päivitetty: 11/29/2025